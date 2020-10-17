Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Bu dönemde kutlama, ziyaret yapmayın!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve Covid-19'a karşı uyarılarda bulundu. Havaların soğumaya başlaması ile daha çok kapalı ortamlarda vakit geçireceğimize dikkat çeken Özlü, bu dönemde ev ziyaretleri, kutlama ve davetlerin yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Havaların soğuması ile birlikte açık olan camlar kapılar kapanacak ve sokaklar yerine kapalı alanlarda bulunacağız. Bilim Kurulu üyesi bu dönemde tehlike çanlarının çaldığını söyledi ve dikkat etmemiz gerekenleri bir kez daha hatırlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Tevfik Özlü şunları söyledi:

"Havalar soğudukça daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlayacağız. Isı kaybı olmasın diye, kapı ve pencerelerimiz çoğu zaman kapalı olacak ve içerisi muhtemelen iyi havalandırılmayacak.

Böyle ortamlarda, hane halkı dışında başka kişilerle bir araya gelirsek; Covid 19, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslerin bulaşması için çok uygun koşullar oluşmuş olacak.

Bu dönemde ev ziyaretlerinin, davetlerin ve evlerde konu komşu, hısım akraba, dost arkadaş bir araya gelmelerin, doğum günü gibi kutlamaların yapılmaması gerekiyor.

Bir araya gelinirse; odada 4 metrekareye birden çok kişinin bulunmaması, herkesin usulüne uygun maske takıyor olması, 2 metre mesafeye uyulması, yeme içmenin olmaması, toplamda 10'dan fazla kişinin aynı anda bir arada bulunmaması ve ortamın sürekli havalandırılması önerilir.

Unutmayalım ki, bu virüsü bize bulaştırabilecek ve bizim virüsü bulaştırabileceğimiz kişiler; yakınlarımız, dostlarımız, sevdiklerimizdir. Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için bu kurallara uymalıyız."