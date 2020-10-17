Konyaspor- Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Konyaspor'a konuk oldu. Malatya ekibi, son dakikalarda yediği golle 3 puanı kaçırdı. Kıran kırana geçen karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında saat 16:00'da başlayan ikinci karşılaşma İttifak Holding Konyaspor- Yeni Malatyaspor arasında oldu. Büyükşehir Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı Turgut Doman yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla golsüz geçildi. İlk yarıda kayda değer sadece 2 sarı kart vardı. (Abdulkerim Bardakçı, Benjamin Tete) İkinci yarıda ise ilk olarak konuk tarafın yüzü güldü. Yeni Malatyaspor 59'da Zeki Yavru'nun golüyle öne geçti. Mücadelenin skorunu Konyaspor belirledi. 84'üncü dakikada topu ağlarla buluşturan Artem Kravets Konyaspor'a 1 puanı getirdi.