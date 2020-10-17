Bakan Berat Albayrak yeni müjdeye dair paylaştı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rezerv çalışmalarında 85 milyar metreküp daha doğalgaz bulunduğunu açıklamasına yönelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli doğalgaz rezervinde bugün ikinci müjdeyi vermişti. Erdoğan, bulunan doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe yükseldiğini paylaşmıştı. Bakan Albayrak, konuya ilişkin 'ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı: