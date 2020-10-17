Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervi açıklamıştı! Fatih Sondaj Gemisi'nde özel anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıklamıştı. Erdoğan'ın, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de incelemesinden bu görüntüler kayda geçti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündüz saatlerinde yaptı açıklamada "Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." demişti. Erdoğan, denizaltı robotu 'KAŞİF'in sağladığı avantajları anlattı.
Erdoğan, "Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi." ifadesini kullanmıştı.
Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarken Fatih Sondaj Gemisi'ne helikopterle inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerini böyle gerçekleştirdi.
Sismik araştırma gemilerinde modern teknoloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir."