Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervi açıklamıştı! Fatih Sondaj Gemisi'nde özel anlar

Sismik araştırma gemilerinde modern teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir."