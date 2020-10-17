Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma bakanlığı son olarak; sızma girişimindeki PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde terör örgütüne operasyonlarını sürdürüyor. Tuzakları bir bir bozulan PKK'nın sızma girişimi denemeleri de başlarına çevriliyor.

Bakanlıktan durumla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın paylaşımı: