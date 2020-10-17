BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma bakanlığı son olarak; sızma girişimindeki PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde terör örgütüne operasyonlarını sürdürüyor. Tuzakları bir bir bozulan PKK'nın sızma girişimi denemeleri de başlarına çevriliyor.

Bakanlıktan durumla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın paylaşımı: 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervi açıklamıştı! Fatih Sondaj Gemisi'nde özel anlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ekim 2020)
Bakan Berak Albayrak yeni müjdeye dair paylaştı: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Karadeniz'deki rezervin, Türkiye'ye 9 yıl yeteceği belirtiliyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trabzonspor Başakşehir maçı (CANLI İZLE)
İYİ Parti'de liste krizi! Akşener: Blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3 golle geçti
Konyaspor- Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
Tarihi Yarımada'da dilenci, hanutçu ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu
Kırmızı Oda'ya bomba transfer Deniz Hamzaoğlu Arif'in hikayesiyle sarsacak
Yorumlar