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İtalya'da koronavirüste son vaka sayısı tedirgin etti! Ülkede yeni önlemler kapıda

Dünyanın başına bela olan koronavirüs, İtalya'ya attığı pençeyi bırakmıyor. Ülkede son 24 saatte yapılan 165 bin 837 test sonrası görülen vaka sayısı durumun ciddiyetini gösterdi.

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İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 bin 925 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü, vaka sayısı, İtalya'da salgının başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkede salgın başından beri virüs kapan kişi sayısı 402 bin 536'ya ulaştı. Aktif hasta sayısı 116 bin 935'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 705'e yükseldi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 36 bin 474'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 1255 artışla 249 bin 127 oldu. İtalya'da 12 Ekim'den beri vaka sayılarının artışını sürdürüyor.

Yeni tedbir hazırlıkları: İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte ve koalisyon iktidarındaki partilerin temsilcileri, akşam saat 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı da olmak üzere, restoran ve mekanların kapanma saatini daha da öne çekmeye yönelik önlemleri değerlendirmeye aldı.

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