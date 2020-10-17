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Southampton'dan harika geri dönüş! Chelsea uzatmalarda yıkıldı

Premier Lig, nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Chelsea, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. 90+2'de Southampton'dan gelen golle karşılaşma 3-3'lük skorla son buldu.

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İngiltere Premier Lig’in 5. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Sahasında Southampton’ı konuk eden Chelsea, uzatmada yediği golle sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Chelsea’nın sezon başında toplam 133 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı iki Alman yıldız Timo Werner ve Kai Havertz, Londra ekibinde göze batan isimler oldu.

Maça iyi başlayan Chelsea, 15. dakikada Werner ile öne geçti. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. İki farklı geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan Southampton, Danny Ings ile 43. dakikada skoru 2-1 yaptı. Chelsea, soyunma odasına bir farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıya konuk ekip iyi başladı. Che Adams ile 57. dakikada beraberliği yakalayan Southampton’ın sevinci uzun sürmedi. Kai Havertz, 57. dakikada ağlara bıraktığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Maçın uzatma bölümüne 3-2 önde giren Londra ekibi, 90+2’de gelen golle yıkıldı. Jannik Vestergaard, attığı golle takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

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