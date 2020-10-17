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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9224'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 345.678'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1401 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1401 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909, ağır hasta sayısı 1428, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız'' ifadelerini kullandı.

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