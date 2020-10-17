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Fransa'da son 24 saatte ürkütücü koronavirüs vakası!

FRANSA, koronavirüs kabusunu tam anlamıyla yaşıyor. Ülkede son 24 saatte, 32 bin 427 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Bu rakam ülkede salgının görüldüğü günden beri en yüksek rakam olarak kayda geçti.

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Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki rekor artışlar devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 427 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 867 bin 197’ye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 392’ye yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 7 bin 198 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 269 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Öte yandan Fransa’da Cuma günü 30 bin 621 vaka tespit edilmişti. Ülkede bugün 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı başladı.

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