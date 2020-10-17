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Mersin'de köprü üzerinden nehre atlayan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de intihar olayı vuku buldu. Köprü üzerine gelen Dursun A. ırmağa atladı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 50 yaşındaki adamın atladığı yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Mersin’in İskenderun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk köprüsüne gelen Dursun A., köprü üzerinden Göksu ırmağına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sualtı ekiplerinin Göksu Irmağında yaptığı çalışma sonucu Dursun A.'nın cesedi atladığı yerin 200 metre ilerisinde çalılık alanda bulundu. Dursun A.'nın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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