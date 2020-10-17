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Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi, kalça ve sırt kısmandan isabet eden mermilerle yaralandı. Olayın ardından kaçan şahıslar yakalanıp gözaltına alındı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl D. ve Şerif D. iddiaya göre husumetli olduğu Hüseyin E. ve Feyyaz D.'nin evinin önüne gelince, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fadıl D. ve Şerif D. yanlarında getirdiği tabancayla Hüseyin E. ve Feyyaz D.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden vurup, kaçtı.

Mermilerin kalça ve sırtına isabet ettiği 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın failleri gözaltında

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polisin kısa süreli takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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