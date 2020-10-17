Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan 'peyote kaktüsü' ele geçirildi

İRAN sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda kaktüs operasyonu gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan TIR'da, 113 kilogram "peyote kaktüsü" ele geçirildi.

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İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan uyuşturucu özellikteki "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir TIR'ın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerimizce Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu özelliği olan 113 kg peyote kaktüsü ele geçirildi https://t.co/i1d1Efwf5y pic.twitter.com/hikpFq99qM — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 17, 2020

Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.