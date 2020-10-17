Okan Buruk'tan itiraf: Trabzonspor hocası için çok zor bir durum

Süper Lig'in 5'inci haftasında galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'un eksikleri olduğunu belirtti.

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Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkartmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık." dedi.

Okan Buruk, "Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a karşı çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Buruk, "Gol çok önemli, çok değerli. Bundan önceki maçlarda da çok pozisyon yakaladık ama golü yapamadık. Trabzonspor karşısında da golü bulunca rahatladık. Trabzonspor karşısında çok hareketliydik, bundan çok memnun kaldım. 4 haftalık kötü gidişe bu hafta son verdik" ifadelerini kullandı.