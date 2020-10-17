BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  SPOR

Okan Buruk'tan itiraf: Trabzonspor hocası için çok zor bir durum

Süper Lig'in 5'inci haftasında galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'un eksikleri olduğunu belirtti.

Abone ol

Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkartmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık." dedi.

Okan Buruk, "Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a karşı çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Buruk, "Gol çok önemli, çok değerli. Bundan önceki maçlarda da çok pozisyon yakaladık ama golü yapamadık. Trabzonspor karşısında da golü bulunca rahatladık. Trabzonspor karşısında çok hareketliydik, bundan çok memnun kaldım. 4 haftalık kötü gidişe bu hafta son verdik" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaşma sağladı
Milli Savunma Bakanlığı, Gence'ye yapılan saldırıya dair paylaştı: Biz susmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı
Konya'da iki aile arasında çıkan kavgada kan gölü: 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Trabzonspor Başakşehir maçı özet ve golleri
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısı için konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Eddie Newton maç sonrası konuştu: Kesinlikle memnun değilim
Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan 'peyote kaktüsü' ele geçirildi
İtalya'da koronavirüste son vaka sayısı tedirgin etti! Ülkede yeni önlemler kapıda
Southampton'dan harika geri dönüş! Chelsea uzatmalarda yıkıldı
Antalya'dan kahreden haber: Babanın temizlediği tüfek 2 aylık kızını öldürdü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi 2020 hangi gün?
Yorumlar