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Gaziantep'te bombalı saldırı girişimi: Otomobilin altına bıraktılar

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te, bir otomobilin altına zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, patlayıcının kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti.

Olay yerinden hızla uzaklaşan bir kişiyi gören vatandaşlar, şüphelinin eşkalini ve bindiği aracın plakasını 155 Polis İmdat hattına bildirdi. Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada 3 parça halinde, yaklaşık 1 kilo 200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti.

2 şüpheli gözaltına alındı

Patlayıcı madde, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak imha edildi. Polis ekipleri, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları sonucu, uygulama noktasında durdurduğu araçtaki biri eşkale uyan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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