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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına katılarak, Fatih'i Karadeniz'e uğurladığı fotoğrafla bugünkü fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım büyük ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün daha önce sondaj çalışmaları için Karadeniz'e uğurladığı Fatih gemisine çıkarak yeni bir müde verdi. Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyuran Erdoğan, toplam fezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan ikinci müjdenin ardından Erdoğan, yapılan keşfin önemini belirten bir paylaşım yaparak konunun altını bir kez daha çizdi.

"Nasıl başladı / nasıl gidiyor"
Cumhurbaşkanı, bilgilendirme grafiği paylaşımının ardından bu kez de Twitter'da kullanıcıların başlattığı 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına katıldı.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurladığı törende çekilen fotoğrafıyla, bugün müjde vermeden önce gemide çekilen fotoğrafını beraber, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" notuyla paylaştı.

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