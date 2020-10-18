Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Sakarya, Bursa ve 7 ile daha tedbir çağrısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) 18 Ekim pazar günü için 9 ile kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Listede Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova da var. Ayrıca bölge olarak beklenen hava durumu da paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Bölge bölge hava durumu tahmini şöyle:
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ege: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Kütahya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.