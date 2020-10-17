Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaşma sağladı

Yoğun çatışmaların yaşandığı Azerbaycan ve Ermenistan arasında, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere "geçici insani ateşkes" konusunda anlaşma sağlandı.

Abone ol

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ''Geçici insani ateşkes'' yapıldığını duyurdu. Ateşkes, 18 Ekim'de yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti. Bu karar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını temsilen Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

Ermenistan da ateşkesi duyurdu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da, Erivan ve Bakü'nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Ermenistan Gence ve Mingeçevir'de sivilleri hedef aldı

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, balistik füzelerle yine Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 45'ten fazla sivil yaralandı.