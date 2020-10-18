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KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor! Yeni Cumhurbaşkanı saat 21:00'de billi olacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İkinci tur için saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Sandık sonuçlarının saat 20:00 gibi netleşmesi bekleniyor...

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Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

199 bin seçmen oy kullanacak

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek. Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

Sonuçların 20.00'de netleşmesi bekleniyor

YSK'nin seçimin sonucunu bu akşam 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. Seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü. Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

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