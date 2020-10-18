İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba iddia! 'İYİ Parti ile AK Parti ittifak yapacak'

İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler listesi krizi büyüyor. İYİ Parti İzmin Milletvekili Aytun Çıray, o listenin bir suikast olduğunu belirterek, bunun nedeninin AK parti ile İYİ Parti arasında yapılacak ittifaka zemin hazırlamak olduğunu öne sürdü.

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İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, İYİ parti ile AK Parti'nin ittifak yapacağını, buna karşı çıktığını için de İYİ Parti'de kendisine yönelik liste operasyonunun yapıldığını iddia etti. Uğur Dündar'a konuşan İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray'ın iddiaları siyaset dünyasını karıştıracak gibi...

Bize Akşener'in bilgisi dahilinde suikast yapıldı

'Oy verilmeyecekler listesi' ile kendilerine bilerek itibar suikasti yapıldığını ve bunun Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Çıray, "Çünkü oy verme işlemi başlamadan önce kendisini uyardım. 'Bir operasyon yapılıyor, durdurun lütfen' dedim. Ama müdahale etmedi!" dedi.

'İYİ Parti ile AK Parti ittifak yapacak...'

"Bizim İYİ Parti'de yaşadığımız kumpas, yakın gelecekteki siyaseti oluşturacak senaryoların güçlü bir işareti" iddiasında bulunan Aytun Çıray, AK Parti ile İYİ Parti'nin ittifak yapacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e çağrısının ardından Akşener'in işaret ettiği iyileştirilmiş parlamenter sistem şartını hatırlatan Çıray, "Sayın Meral Akşener bir masada buluşabilmek için, sözde iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi meşruiyet aracı olarak kullanacaklar. Bugüne kadar bunun zeminleri hazırlandı" diye konuştu.

Beni ittifak yapmak için tasfiye ettiler

Bu doğrultuda kendisinin tasfiye edilmeye çalışıldığını ileri süren Çıray, "Benim tasfiyemi mecburi kılan yeni anayasanın seçimlerden sonra yapılması, anayasanın ikiden fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğine dair 101. maddesini gündeme getirmem ve erken seçime muhalefetin oyları ile değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı ile gidilmesi gerektiğini önermemdir" görüşünü paylaştı.

Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için...

"MHP, HDP ile bir araya gelemeyeceğine göre; anayasa değişikliklerini referanduma götürmek için de İYİ Parti gereklidir. Böyle bir sözde reform, Türkiye için tam bir talihsizlik olur" diyen Çıray, "Çünkü mutlak güçler ayrılığının olduğu güçlü bir gerçek parlamenter sistemin önünü kapatır. Oysa ülkenin, özellikle gençler açısından gecikecek tek bir günü dahi yok" ifadelerini kullandı.

Akşener'e 'vebale ortak olmayın' çağrısı

Aytun Çıray Akşener'e şöyle seslendi: "Bu vebale sakın ortak olmayın. İYİ Parti hepimizin eseri. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak rejimin inşasını kapalı kapılar arkasında Cumhur İttifakı ile değil, seçimlerden sonra milletimizle beraber yapalım."