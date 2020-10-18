BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  YEREL

İzmir otoyolunda zincirleme kaza: Otomobil yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL-İzmir otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonrası araçlardan biri yanarak kül oldu. 4 kişi ayakta tedavi edilirken 1 yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden İzmir istimaketine seyir halinde halinde giden 34 BYC 499 plakalı araç sürücüsü C.A. Ömerköy mevkinde A.Y. idaresindeki 02 AHH 954 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 34 BYC 499 plakalı araç yanmaya başladı. Kazayı gören ve karşı şeritten gelen İ.B. idaresindeki 55 DD 536 plakalı araç ise kaza yapan araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası otoyol üzerindeki orta refüje ardından da kamyonete çarptı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen aracı söndürürken, kazada 4 kişi ayakta tedavi edildi, yaralılardan C.A. Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'te vatandaşın dikkati faciayı önledi zaman ayarlı bomba bıraktılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan ve Ermenistan, geçici insani ateşkes konusunda anlaşma sağladı
Karadeniz'deki rezervin, Türkiye'ye 9 yıl yeteceği belirtiliyor
Trabzonspor Başakşehir maçı özet ve golleri
Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Ekim 2020)
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısı için konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da tartıştığı adama ateş açtı berberde yakalandı
Gaziantep'te bombalı saldırı girişimi: Otomobilin altına bıraktılar
Fransa'da son 24 saatte ürkütücü koronavirüs vakası!
Mersin'de köprü üzerinden nehre atlayan adamın cansız bedenine ulaşıldı
ABD'de korona 10 eyalette rekor kırdı
Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli?
Yorumlar