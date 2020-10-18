Gaziantep'te vatandaşın dikkati faciayı önledi zaman ayarlı bomba bıraktılar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; olay, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki aracın altına bir kişinin çanta bırakıp, otomobille kaçtığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.