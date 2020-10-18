Gaziantep'te vatandaşın dikkati faciayı önledi zaman ayarlı bomba bıraktılar
GAZİANTEP'te facianın eşiğinden dönüldü. Bombalı çanta bir otomobilin altına bırakıldı. Vatandaşın ihbarıyla gelen ekipler müdahale etti. Çantadan zaman ayarlı 1 kilo 200 gram patlayıcı çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; olay, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki aracın altına bir kişinin çanta bırakıp, otomobille kaçtığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
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Polis, paketin bulunduğu yerde güvenlik tedbiri alıp, bomba imha uzmanlarına haber verdi.
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3 parça halindeydi: Uzman ekibin incelemesinde, çanta içinde 3 parça halinde yaklaşık 1200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde bulundu.
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Patlayıcının uzman ekip tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu saldırı girişimi, can kaybı veya yaralanma meydana gelmeden sonlandırıldı.
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