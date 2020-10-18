Ateşkes anlaşmasından saatler sonra Ermenistan yine Azeri sivillere saldırdı

AZERBAYCAN’la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor. Önceki gün Gence'ye saldırarak onlarca insanı öldüren Ermenistan'ın anlaşmanın kabulünden saatler sonra top atışına tekrar başladığı açıklandı.

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27 Eylül’de tırmanan Azerbaycan-Ermenistan geriliminde dün kara bir gün olarak tarihe geçti… Ermenistan ordusu, dün gece yarısı insanlar uykudayken sivillere saldırdı. Saldırıda onlarca insan yaşamını yitirirken çok sayıda insan yaralandı ve birçok ev de yıkıldı. Dün gece Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani geçici ateşkes ilan edildi. Ermenistan’ın dünyayı dehşete düşüren bu saldırısının ardından umut verici bir gelişme yaşansa da bu da kısa bir süre sevindirdi.

Bir kaç saat içinde ihlal edip yine saldırdılar

Uluslararası kamuoyu ateşkes kararına büyük önem verdiğini ve desteklediklerini açıklarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes kararından çok memnunuz” dedi. Fakat Macron’un bu açıklamaları birkaç saat içinde anlamını yitirdi. 18 Ekim gece yarısı başlayan ateşkes ne yazık ki imzaların atılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden ihlal edildi.

Köylere havan ve toplarla saldırdılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim’de saat 00.00’dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

Daha önce de ihlal etmişlerdi

İki ülke daha önce de ateşkes ilan etmiş fakat Ermenistan, Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını yine ihlal etmişti… 9 Ekim’de Moskova’da bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak o kararın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Ermenistan ateşkes kararını defalarca kez ihlal etti.

Başta Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim bölgesine saldıran Ermeni ordusunun en sert saldırısı önceki gece yaşandı. Sivilleri hedef alan Ermeni ordusu, dün gece yarısı insanlar uykudayken saldırı düzenledi. Gence ve Mingeçevir’i hedef alan füze saldırısında 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.