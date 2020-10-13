Ermenistan saldırıyor Azerbaycan Türkleri direnmeye devam ediyor
ERMENİSTAN, ateşkese rağmen Azerbaycan'a saldırmaya devam ederken, Gence kentinden sivil kayıp haberleri geliyor. İşte Gence'de yaşananlar...
Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini bombalayan Ermeni ordusu, geride derin acılar yaşayan insanlar bıraktı. Gence'ye atılan füzelerle çok sayıda bina kullanılamaz hale gelirken, can kayıpları ve yaralanmalar da yaşandı.
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Azerbaycan, Ermeni saldırıları sonucu şehit olan vatandaşlarını son yolculuklarına uğurlarken, Reuters muhabiri Ümit Öztürk saldırıdan geriye kalan yıkımı görüntüledi.
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Gence'de yaşayan Bahtiyar Elnur da Ermeni saldırısında yaralanan siviller arasında. 5 yaşında silahların ve füzelerin acımasız yüzüyle tanışan Bahtiyar, topladığı kozalaklarla ve kız kardeşiyle oynamaya devam ediyor.
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Gence'deki saldırıda hayatını kaybeden Anar Aliyev ve karısı Nurcin Aliyeva, memleketleri Şemkir'de toprağa verildi.
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