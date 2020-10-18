Ali Babacan’dan Devlet Bahçeli'ye 'askıda ekmek' tepkisi! Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek projesini eleştirerek, "Askıda ekmek diye bir proje başlattılar. Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? Bir ülkede adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefetin dozunu yükseltiyor. Erzurum'da konuşan Babacan, Anayasa Mahkemesi’nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vermiş olduğu karara alt mahkemenin uymadığını hatırlatıp, “Böyle hukuk olmaz, böyle devlet olmaz” diyerek tepki gösterdi. Baacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek kampanyası' başlatması için de" Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı?" dedi.

'Böyle devlet olmaz'

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymamasına tepki gösteren Babacan, "Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi, yargılanan bir milletvekiliyle ilgili hak ihlaline hükmetti. Ama alt mahkeme bu karara uymadı. Adeta, “Sizi ilgilendirmez, istediğim gibi ihlal ederim” dedi. Arkadaşlar böyle olmaz. Böyle hukuk olmaz, böyle devlet olmaz." dedi.

Türkiye giderek fakirleşiyor

Ülke ekonomisinin son yirmi yılın en kötü dönemini geçirdiğini belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkeyi yönetemeyenler yalanlarla kandırmaya çalışsalar da Türkiye fakirleşiyor. Paramız değersizleşiyor. Cebimizdeki Türk lirası günden güne eriyor. Halkımız yoksullaşıyor. Pandeminin de etkisiyle son dönemde çok sayıda işyeri kapandı. Pandemiden evvel başlayan ve devam eden ekonomik krizle işsiz, gelirsiz ve yoksul nüfusumuz arttı. Hükümet ise vatandaşlarının yoksullaşması karşısında etkili bir şey yapamadı. Artık yoksulluk, basit bir gelir yetersizliğinin çok ötesinde bir hal aldı."

'Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir'

MHP'nin ‘askıda ekmek' projesine de değinen Babacan, ”Askıda ekmek diye bir proje başlattılar. Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? Bir ülkede adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu, iktidarın bir ortağının vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Bu nasıl bir önerim anlayışıdır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Söze gelince “yerli” diyorlar, “milli” diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir" diye konuştu.