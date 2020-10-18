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Son dakika Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı.

2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe oldu.

Bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülüyor

2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

En fazla pay eğitime

2021 yılında bütçeden en fazla pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrıldı.

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