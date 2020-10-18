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İbrahimovic şov yaptı Milan, Inter'i devirdi

İtalya'da Milano derbisinde Milan, ezeli rakibi Inter'i Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

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İtalya Ligi'nde haftanın maçında Milan güldü. Kırmızı Siyahlar, Milano derbisinde ezeli rakibi Inter'i 2-1 yenedi; 4'te 4 yaptı. Milan'ın gollerini 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

Milan, bu galibiyetin ardından 4. hafta sonunda puanını 12 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Inter ise 4. haftada ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 7 puanda kaldı. 

Vedat siftah yaptı
Derbi ile aynı anda başlayan maçta Sampdoria, Lazio'yu 3-0 yendi. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin, 59. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna girdiği maçta Sampdoria'nın gollerini Quagliarella, Augello ve Damsgaard kaydetti.

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