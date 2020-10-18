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CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den CHP'li başkanlara çağrı! Araçlarımızı satalım

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iktidarı makam araçları üzerinden eleştiren partisini zora sokacak bir teklifle ortaya çıktı. İktidarı lüks makam araçları için eleştirdiklerini hatırlatan Taşdelen, "Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım" dedi.

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CHP'nin uzun yıllardır iktidarı 'lüks araç saltanatı" üzerinden eleştirip, CHP'li belediye başkanlarının lüks araçlara binmeye devam etmesine parti içinden itiraz ve bir öneri geldi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP'li Belediye Başkanları'na "gelin lüks araçlara binmeyelim, o araçları satıp öğrencilere tablet alalım, burs verelim" çağrısı yaptı. Taşdelen'in çağrısına başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. 

Ülke ekonomisi bu halde iken...

Alper Taşdelen sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "CHP’li belediye başkanları olarak bir görevimiz var. İktidar yapmıyor; eleştiriyoruz. Biz yapalım. Biz örnek olalım. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam aracına binmeyelim. Gelin; o araçları satalım; parasını yoksul çocuklarımıza tablet almaya, bursa, sosyal yardıma harcayalım" diye seslendi.

Kendi makam arabası Audi'yi satışa çıkardı

Çankaya Belediye Başkanı olarak makam arabası Audi'yi 6 aydır kullanmadığını belirten Alper Taşdelen, o arabayı satılığa çıkardı. Taşdelen, "Ülkede ekonomi bu haldeyken tasarrufa kendimizden başlayalım diyerek, Audi makam arabasını satacağımızı duyurmuştum. 6 aydır da kullanmıyorum. Makam arabasının ATO’dan değerlemesi geldi. Yakında ihaleyle satışına çıkacağız. Temiz. Doktordan değil; Başkan’dan." dedi. 

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