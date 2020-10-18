Merih Demiral çılgına döndü hakeme Türkçe küfür etti

Juventus, deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kalırken Merih Demiral, İtalyan hakeme Türkçe küfür edip tepki gösterdi.

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İtalya Serie A 4. hafta maçında Juventus, deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Simmy'nin penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Çok geçmeden rakibine cevap veren Juventus, 21'de Alvaro Morata ile skoru eşitledi. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

''Şerefsiz evladı"

Juventus'ta Merih Demiral 2. yarıdaki bir pozisyon sonrası adeta çıldırdı. Yıldız stoperin tepkisi ekrana yansıdı. Merih Demiral, İtalyan hakeme itirazında "Ne faulü lan? Şerefsiz evladı. S..... git lan" ifadelerini kullandı.

Maça ilk 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral'ın bu fotoğrafı sosyal medyada oldukça konuşuldu.

''Maşallah Merih Demiral''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Maşallah Merih Demiral'' ifadesini kullandı.