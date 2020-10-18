Karantinadaki Kovid-19 hastalarından şok edici sorular cenazeye veya düğüne katılabilir miyim

Isparta'da Covid-19 ile etkin mücadele yürüten Filyasyon Koordinasyon Merkezi'nin sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay, filyasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların çeşitli sorularına da cevap verdiklerini anlattı. Boylubay, karantina ve filyasyondaki vatandaşlardan 'Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim', 'Düğüne katılabilir miyim' gibi sorular geldiğini anlattı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sağlıkçılar da vaka tespiti ve filyasyon çalışmalarında önemli rol oynuyor. Isparta'da oluşturulan Filyasyon Koordinasyon Merkezi, müdahalede bulunmak üzere 7/24 hazır halde bekletilirken, her şikayeti ayrı ayrı değerlendirip, ekiplerini yönlendiriyor.

Merkez Sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay, filyasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların çeşitli sorularına da cevap verdiklerini anlattı. Boylubay, pozitif vaka ve temaslı olarak karantinada bulunan vatandaşların çeşitli soruları ile de karşılaştıklarını ve kendilerine detaylı bir açıklama yaparak her soruyu cevaplandırdıklarını söyledi.

Boylubay, karantina ve filyasyondaki vatandaşlardan 'Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim', 'Düğüne katılabilir miyim' gibi sorular geldiğini anlattı. Boybulay, "Cenaze, düğün gibi topluluk içeren organizasyonlarda risk yüksek olduğu için temaslı veya pozitif kişilerin katılımı birçok kişiyi risk altına sokmaktadır. Bu yüzden karantinadan toplu organizasyonlara katılım gerçekleşemez" dedi.

'Testim pozitif, kaç gün karantinada kalacağım?'

Özaydın Boylubay, Covid-19 ile ilgili gelen çeşitli sorular ve yanıtları ise şöyle sıraladı:

"Soru: 'Benim testim pozitif çıktı. Kaç gün karantinada kalacağım?'

Yanıt: Hastanede yatışı yapılmadıysa ve testi pozitif çıktıysa, testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 10 karantina süresi oluyor. Eğer 24 saatten uzun süre hastanede yatışı yapıldıysa, testin pozitif çıktığı gün itibarıyla 14 gün karantina süresi oluyor. Eğer yoğun bakım yatışı yapıldıysa testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 20 gün karantina süresi oluyor."

'Testim pozitif, şikayetim yok, ilaçları mı kullanacak mıyım?'

"Soru: 'Testim pozitif çıktı, hiçbir şikayetim yok, karantinada kalacak mıyım, ilaçları kullanmama gerek var mı?'

Yanıt: Testin pozitif çıktığı gün itibarıyla kişinin karantinası başlar. İlaçlar Sağlık Bakanlığının algoritmasına göre başlanır ve kişi ilaçlarını kullanır."

'Testim pozitif, evdeki ve iş yerindeki çalışanlara ne olacak?'

"Soru: 'Testim pozitif çıktı, evdeki kişiler 14 gün karantinaya alınacak mı, iş yerindeki çalışanlar filyasyona alınacak mı?' Yanıt: Maske, mesafe ve süre birlikte değerlendirilerek yakın temaslılar ev ve işleri dahil tüm yakın temaslılar 14 gün karantinaya alınır."

'Karantina süresi sonunda tekrar test olacak mıyım?

"Soru: 'Testim pozitif, ilaçlarımı kullandım, normal hayata dönebilir miyim?' Karantina süresi sonunda tekrar test olacak mıyım?'

Yanıt: Karantina süresi bitince normal hayata kişi dönebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan argoritmaya göre tekrar test yapılmasına gerek yoktur."

"Soru: '14 günlük karantinadayım. Testim negatif çıkarsa, karantinam sonlanır mı?'

Yanıt: Hastalığın 2-14 gün gibi kuluçka süresi olduğu bir gerçek. Test sonucu negatif çıksa dahi karantina süresince kişinin pozitife dönme olasılığı mevcuttur. Bu yüzden test sonucu karantina sürecini etkilemez. Karantina devam eder."