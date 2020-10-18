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Şenol Güneş'ten Fatih Terim göndermeli isyan: Maçı mı bıraksaydım

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Sırbistan maçları sonrası eleştirilmesine isyan ederken Fatih Terim'i örnek gösterip ''Ne yapsaydım maçı mı bıraksaydım. Bazı teknik direktörler gibi maç bitmeden soyunma odasına gitmem.'' dediği ortaya çıktı.

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Türkiye'nin önce deplasmanda Rusya ile 1-1 sonra İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda kadro tercihi ve Burak Yılmaz'ı uzatma dakikalarında oyundan alması sonra eleştirilen teknik direktör Şenol Güneş, isyan bayrağını açtı.

''Maçı mı bıraksaydım''
Vatan'ın haberine göre; yakın çevresine 1-1’i çevirmek için elinden gelen bütün çabayı sarfettiğini söyleyen Şenol Güneş’in gösterilen tepkilere anlam veremediği kaydedilirken 68 yaşındaki teknik adamın ''Uzatmaların en az 5 dakika olacağını tahmin ettim bunun için o değişikliklere gerek duydum, ne yapsaydım maçı mı bıraksaydım.''

''Gidenler için bir şey yazılıp çizilmedi''
Ben son saniyeye kadar kazanmayı düşünen bir hocayım, bazı teknik direktörler gibi maç bitmeden soyunma odasına gitmem. Gidenler için bir şey yazılıp çizilmedi, son topa kadar her şeyi denedim fakat ertesi gün en sert şekilde eleştirilen yine ben oldum'' serzenişinde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarının işaret edildiği esnada hakemlere itirazda bulunmuştu. Maçın sonuna 5 dakika eklenmesine tepki gösteren Terim, "Yasin hoca 5 dakika mı verdiniz? Bravo size! Alın oyununuzu kendiniz oynayın o zaman" dedi ve ardından son düdük çalmadan soyunma odasının yolunu tutmuştu. 

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