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Real Madrid 15 maç sonra yenildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.

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Bu sezon sahasındaki maçlarda galip gelemeyen, deplasmandaki iki maçını kazanan Cadiz, seriyi şampiyonluk adayı Real Madrid karşısında da bozmadı. 

Karşılaşmanın 16. dakikasında Anthony Lozano'nun golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen konuk takım, sahadan üç puanla ayrıldı. 

Maç fazlası bulunan ve puanını 10'a çıkaran ligin yeni ekiplerinden Cadiz, ligde 15 maçlık yenilmeme serisi sona eren Real Madrid ile zirveyi paylaştı. 

Atletico Madrid 2 golle kazandı
Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Atletico Madrid'e 2-0 yenildi. 

Madrid temsilcisinin gollerini 6. dakikada Luis Suarez ve 90. dakikada Yannick Carrasco kaydetti. Okay Yokuşlu'nun yedek kulübesinde görev beklediği mücadelede, Emre Mor 63. dakikada Fran Beltran'ın yerine oyuna girdi.

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