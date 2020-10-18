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Oruç Reis'in faaliyetleri Heiko Maas'ı gerdi Alman Bakan Türkiye programını iptal etti

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle bu hafta Türkiye’ye planladığı ziyaretten vazgeçtiğini belirtti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle bu hafta Türkiye’ye planladığı ziyaretten vazgeçtiğini belirtti.

Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu hafta gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye ziyaretini Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle iptal ettiğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Maas, “Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndererek daha önce özenle yaratmış olduğumuz güven atmosferine ciddi şekilde zarar verdi. Bu nedenle Ankara'ya planladığım ziyaretten vazgeçtim” diye konuştu.

Almanya'nın arabuluculuk fonksiyonu

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.

Maas'ın Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Atina ve Lefkoşa'yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından 13 Eylül’de Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı. Son verilere göre gemi geçen pazartesi yine denize açıldı.

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