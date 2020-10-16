Rebiülevvel ayı ne zaman başlar hangi ibadetler yapılır?

Safer ayı bitti mi, safer ayı ne zaman bitecek sorusu birçok varandaşın gündeminde. Safer ayı yarın yani 17 Ekim'de sona erecek. Safer ayından sonra Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı başlayacak. İslam alemi için yeri önemli rebiülevvel ayı 18 Ekim'de başlayacak. Rebiülevvel ayının içinde Mevlid Kandili idrak edilecek

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Hicri takvime göre Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayı ne zaman başlar sorusu birçok vatandaşın gündeminde. Safer ayı 17 Ekim'de yani yarın sona erecek. Safer ayının bitmesiyle 3.ay olan Rebiülevvel ayı başlayacak. İslam alemi için yeri farklı olan Rebiülevvel ayının içinde Mevlid Kandili idrak edilecek. Peki Rebiülevvel ayı kaç gün sürer ne zaman biter? Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetler neler?

Rebiülevvel ayı ne zaman: İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

Rebiülevvel ayı nedir: Rebiülevvel Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Rebiülevvel ayında neler yapılmalı: Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)