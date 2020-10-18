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Masterchef Didem nereli kaç yaşında Didem Devay kimdir?

Masterchef Türkiye'ye son gelen isim Didem Devay bu haftanın eleme potasında olan isimlerinden oldu. Masterchef Didem'in hayatı merak konusu oldu. Didem merak konusu oldu. İşte asıl mesleği inşaat mühendisi olan 26 yaşındaki Didem Devay hakkında merak edilenler...

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Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna son gelen isim olan Didem Devay eleme adaylarından biri oldu.  Didem Devay MasterChef’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef 2020 kadrosuna dahil olan son isim Didem Devay oldu. Didem Devay inşaat mühendisi ve yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.

İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

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