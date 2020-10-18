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Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu 'Kaşif'in, Fatih Sondaj Gemisi'nde görevine başladığını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif’in Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak” ifadelerini kullandı.

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