Fatih Terim 5 ismin biletini kesti: Teklif varsa değerlendirin

Galatasaray'da Fatih Terim, sonraki satıştan kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusunun Ocak ayında kadroya katılmasını isterken 5 futbolcunun ise satışına onay verdi.

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Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, yönetim ve oyuncu izleme (scout) ekibiyle bir toplantı yaptı.

Geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, Ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi. Bu nedenle başarılı çalıştırıcı, şimdiden takımın ihtiyaçlarını, istediği özellikli oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri aktardı.

Para kazandıracak transfer istiyor

Fanatik'te yer alan bilgiye göre; Terim devre arasında mutlaka genç ve sonraki satıştan kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve kanat oyuncusu istiyor.

5 isim için teklifleri değerlendirin

Öte yandan deneyimli teknik adam, Şener Özbayraklı, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne için de teklif gelirse değerlendirilmesini talep etti. Yönetimin de şartlar doğrultusunda Terim'in gönlünü almak adına en doğru transferlerin yapılacağının sözünü verdiği öğrenildi.