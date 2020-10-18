Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

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Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında sahada işgalci güçlere sahada karşılık veren Azerbaycan ordusu, Cebrayil ekseninde işgalci Ermeni güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü.

Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu’nun 17 Ekim’de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.