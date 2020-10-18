BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Abone ol

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında sahada işgalci güçlere sahada karşılık veren Azerbaycan ordusu, Cebrayil ekseninde işgalci Ermeni güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü.

Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu’nun 17 Ekim’de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
65 ilaç geri ödeme listesine alındı! Bakan Selçuk duyurdu
Şenol Güneş'ten Fatih Terim göndermeli isyan: Maçı mı bıraksaydım
Mısır'dan İsrail'in Filistin'de yeni konutlar inşa etme kararına tepki
KYK kredi borçları silinecek mi? Öğrenci kredilerine düzenleme geliyor!
Merih Demiral çılgına döndü hakeme Türkçe küfür etti
Selçuk Üniversitesi'nden koronavirüs aşısı müjdesi! Tarih bile verdiler
ÖNCEKİ HABERLER
CHP belediyelerine bütçe artırmak için kaynak kitabı hazırladı
Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı
Rebiüevvel ayı ne demek hangi ibadetler yapılır Diyanet
Fatih Terim 5 ismin biletini kesti: Teklif varsa değerlendirin
Şırnak'ta dün evlenen genç bugün intihar etti! Arkasında ne var?
Begüm Birgören evlendi eşi Mehmet Cemil kimdir yaşı kaç?
Yorumlar