KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman ÖSYM KPSS kaç dakika?

ÖSYM tarafından 2 yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS ortaöğretim sınavı 2020 yılında 22 Kasım'da yapılacak. KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin kasım ayı içinde sınavdan 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

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Ekim ayının yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. KPSS ortaöğretim sınavına liselerden mezun olan memur adayları katılım sağlayacak. Gözler sınav giriş belgelerinin yayınlanması ardından da sınavın yapılacağı tarihte. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim sınavına kimler girer:

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.