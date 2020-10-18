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Trabzonspor'da yeniden Abdullah Avcı sesleri

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maça Abdullah Avcı yönetiminde çıkacak

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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve zirvenin uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'un geleceği tartışılmaya başlandı.

Şu ana kadar oynanan 5 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 5 puan toplayabildi. Geçen sezondan Sosa, Sörloth ve Novak gibi takımın bütün yükünü omzunda taşıyan 3 kıymetli ismi kaybeden Trabzonspor'da rota yeniden Abdullah Avcı'ya çevrildi.

Newton'un yerine Avcı
Sezon başlamadan önce Abdullah Avcı ile bir araya gelen ve prensipte el sıkışan Trabzonspor yönetimi, ortaya çıkan kötü tablodan dolayı pişmanlık duyuyor. Newton'dan istediği verimi alamayan yönetim, Abdullah Avcı'yı göreve getirmek istiyor.

Fenerbahçe maçında Abdullah Avcı olabilir
6.haftada Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, zorlu maça Abdullah Avcı ile çıkıp beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

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