Denizli'de çete lideri 1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

Örgüt kurarak dolandırıcılık yapan çete lideri, 1 yıldır saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Çete lideri, adliyeye sevk edildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, uzun süredir firari olan şahsın peşine düştü.

Örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan 35 yaşındaki E.K.'nin Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine geçen 16 Ekim'de söz konusu ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, E.K.'ye teslim olması çağrısında bulundu.

Ağaçların arasına saklandı

Ancak, teslim olmayıp, ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.