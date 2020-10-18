BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  YEREL

Denizli'de çete lideri 1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

Örgüt kurarak dolandırıcılık yapan çete lideri, 1 yıldır saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Çete lideri, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, uzun süredir firari olan şahsın peşine düştü.

Örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan 35 yaşındaki E.K.'nin Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine geçen 16 Ekim'de söz konusu ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, E.K.'ye teslim olması çağrısında bulundu.

Ağaçların arasına saklandı

Ancak, teslim olmayıp, ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Numan Kurtulmuş'dan Ali Babacan'a sert tepki! Bu çok ağır bir suçlama
Trabzonspor'da yeniden Abdullah Avcı sesleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge gitti! 7 gün boyunca her gün korona denetimi
Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü
65 ilaç geri ödeme listesine alındı! Bakan Selçuk duyurdu
Şenol Güneş'ten Fatih Terim göndermeli isyan: Maçı mı bıraksaydım
ÖNCEKİ HABERLER
Özgül Çoşar kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Sakarya’da şehit düşen polis memuru Ankara’da toprağa verildi
Tanya Kilitkayalı kimdir yaşı kaç instagramdaki aşk pozlarını sildi
Sergio Agüero kadın hakeme el ense yaptı Milletvekili çılgına döndü
DHMİ'den yerli ve milli uçuş uygulaması! Uçuş kaçırma tarihe karışıyor
Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Masterchef Esra evli mi?
Yorumlar