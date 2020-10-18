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BBP'nin 11. Büyük Kongresi'nde arbede çıktı! Genel Başkan adayı salona alınmadı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kongre'si gergin başladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun delege yapılmadığı kongre salonuna Genel Başkan adayı Haşim Yanar ve taraftarları sokulmadı. Divan seçiminde kavga çıktı içeriye polis girip partililere zor kullandı

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kongre'si gergin başladı. BBP Genel Başkan adaylarından Haşim Yanar ve destekçileri salona alınmadı. Bazı muhalif delegeler divan seçimine ve delege sayılarına itiraz etti. Arbede çıkması üzerine polisin salona girerek müdahale etti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda, saat 10.00'da başlayan BBP Kongresi'ne koronavirüs tedbirleri nedeniyle salona yalnızca Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler, parti görevlileri ve basın mensupları alındı. Genel Başkan adaylığını açıklayan Haşim Yanar ve taraftarları  salona alınmadı. İlk gerginlik burada yaşandı. 

BBP Genel Başkan Adayı Haşim Yanar salona alınmadı. İşte o anlar...

Salon önünde barikat kuran polisler Yanar ve ekibini kongre salonuna sokmadı. Kongre merkezinin dışarısında bu gelişmeler yaşanırken, salonda da Haşim Yanar taraftarları ile mevcut Genel Başkan Mustafa Destici taraftarları arasında kavga çıktı. Genel Başkan Destici salona girdiğinde yuhalandı.

Gerginlik salon içinde yumruklaşmaya kadar vardı

Kongre Divanının açık oylama ile seçilmesine ve delege sayılarına itiraz eden delegeler oylamanın açık yapılması talebiyle itiraz edince salon karıştı. Gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı. Salonun karışması üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerin olduğu bölüme götürülerek, etrafı korumaları tarafından çevrildi.

Polis salona girip müdahale etti

Salona giren polis birbirine giren tarafları ayırdı. Olayların sakinleşmesi üzerine tribünden inen Destici, korumalarının eşliğinde koltuğuna oturdu. Yapılan açık oylamada Genel Sekreter Üzeyir Tunç oy çokluğuyla Divan Başkanlığı'na seçildi.

BBP Genel Başkan Adayı Haşim Yanar salona alınmadı. İşte o anlar...


Yaklaşık 1000 delegenin 760'ının oy kullanması beklenen kongrede, genel başkanlık seçimi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimleri yapılacak.

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