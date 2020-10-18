Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Babacan'a laf dokundurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a isim vermeden laf dokundurdu. Erdoğan, "Şiddetle ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle;

"Ülkemiz, 18 yılda yapılan sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı sağlık krizini alnımızın akıyla yürüttük."

"Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur."

"Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz."

"Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur."