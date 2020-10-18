İçişleri Bakanı Soylu müjdeyi verdi! 'Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde" dedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.
Pazar mesaisi devam❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
4️⃣ terörist elde...
Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏