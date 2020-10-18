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İçişleri Bakanı Soylu müjdeyi verdi! 'Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı. 

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