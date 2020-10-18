İçişleri Bakanı Soylu müjdeyi verdi! 'Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi'

Ermenistan'a bir darbe daha! Tarihi Hudafer Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye Ermenistan tepkisi: Silah desteği veriyorlar

AK Partili Numan Kurtulmuş'dan Ali Babacan'a sert tepki! Bu çok ağır bir suçlama