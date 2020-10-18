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Göztepe'de 4 futbolcu Fenerbahçe maçında yok

Göztepe, Stefano Napoleoni, Batuhan Kırdaroğlu, Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan'ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

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Süper Lig'de milli maç arasının ardından bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta zirve adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, planlarını galibiyet üzerine kurdu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Göztepe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek.

09.10.2020 tarihli antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Alpaslan Öztürk'ün yapılan muayene ve tetkileri sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. 1 haftalık tedavi süreci sonrasında maç öncesi gerçekleşen son antrenmanda sağlık ekibimiz tarafından yapılan testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

10.10.2020 tarihli antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Yalçın Kayan'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmektedir."

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