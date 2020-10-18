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Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne Irak'ı ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı.

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Irak'ın başkenti Bağdat’ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne attı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri, anneyi gözaltına alırken; 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, "Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım" dedi.

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırırken; ülkede tepki uyandırdı.

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