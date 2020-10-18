KYK kredi borçları silinecek mi? Öğrenci kredilerine düzenleme geliyor!

Hükümet KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Alınan bilgilere göre öğrenci kredileri ile çiftçi borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.Abone ol
Hükümet, öğrenci kredileri ile çiftçi borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına almaya hazırlanıyor.
Bu hafta, İstihdam Paketi'nde eklenecek düzenlemeyle ilgili yapılan toplantılarda kapsam ve detaylar ele alındı.
İcra takipleri durdurulacak
Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre; yeni düzenlemeye daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçlarını ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. İcra takipleri de durdurulacak.
Erdoğan talimat vermişti
Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi.
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