KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Türkiye vurgusu

KKTC seçimlerinin galibi Ersin Tatar, seçim sürecinde Türkiye'ye laf uzatanları kınadığını söyledi. Tatar, teşekkür konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

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KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar, KKTC halkının demokratik iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledi. Türkiye'ye bir kez daha teşekkür eden Tatar, çözüm uğruna egemenliği zafiyete uğratmayacaklarını ifade etti.

KKTC'nin 5. cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Seçimlere katılan tüm adaylara, oy kullanan KKTC halkına teşekkür eden Tatar, Türkiye'ye özel bir bölüm ayırdı. Seçimler boyunca Türkiye'ye laf uzatanları kınadığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve onurlu şekilde yaşama mücadelesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

İşte Tatar'ın konuşmasından bazı satır başları;

"TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’a da çok teşekkür ederim. Biz vefalı insanlar olarak, halkımız yaşam mücadelesi verirken her zaman bizim yanımızda olan Türkiye ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duymaktayız. Seçim malzemesi yapmak için Anavatan Türkiye’ye laf uzatanları reddediyoruz.

"Müzakere masasında taviz vermeyeceğiz"

Ülkeyi ileriye nasıl taşırız bu çalışmalar yürütmek zorundayız. Yaşam mücadelesi verirken, Kıbrıs Türk halkı 1950’li yıllardan beri toprağına, bayrağına çok önem vermektedir. Gerektiğinde müzakere masasında kırmız çizgilerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çok şeyler yazıldı, çizildi. Sosyal medyadan neler neler söylendi. Halkın zaferi ile bunu elde etmek, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve onurlu şekilde yaşama mücadelesine artık birileri saygı duyulmalıdır. Bizler için önemli olan müzakere masasında ezik değil, başı dik ve onurlu şekilde orada temsil etmesi gerekmektedir.

"Kıbrıs'da anlaşmaya varız ama..."

Çözüm uğruna maceraya girmek, egemenliğimizden zafiyete uğratmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu akşam seçimi güneyden izleyenlere sesleniyorum, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varız ama bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı belirleyecektir.

Türkiye ile işbirliği vurgusu

Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye’nin bize desteğinin var olandan iler noktaya taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim. Kıbrıs Rum Halkı’na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum. Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım. Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgemize, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve Devlet’e büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum.

BM'ye seslendi: Adil olunuz...

Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne sesleniyorum: Adil olunuz… Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman kendi kendini idare etmekten, egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Atık kalıpların dışına çıkınız. Farklı düşününüz. Bugüne kadar izlediğiniz yol Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını sağlamadı, tam tersine engelledi… Ben ve ekibim sizlerle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmeyiniz."