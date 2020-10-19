Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Fatih sondaj gemisinin hikayesini anlatan belgeselle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Fatih sondaj gemisinin hikayesini anlatan belgeselle ilgili bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notunu düştü.

CNN Türk ekranlarında yer alan Fatih sondaj gemisinin belgeseli, aynı zamanda Youtube'da da bulunuyor.