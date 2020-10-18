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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı. Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

"Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum" sözlerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini anlattı.

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