BIST 1.193
DOLAR 7,92
EURO 9,27
ALTIN 486,51
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Lille farka koştu

Ligue 1'in 7. haftasında sahasında Lens ile karşılaşan Lille, rakibini 4-0 yendi. Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, attıkları gollerle skora katkı sağladı.

Abone ol

Ligue 1'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Lille, 7. haftada sahasında, Nord Derbisi'nde Lens ile karşılaştı.

Ev sahibinde milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya 11'de başladı. Bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada Luiz Araujo'nun yerine oyuna girdi.

Lille'e 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 11'de Burak Yılmaz, 47'de Bamba, 69'da Ikone ve 79'da Yusuf Yazıcı attı.

Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'nde Hipper dolandırıcılık! Çok para vaadiyle saadet zinciri kurdu ve çarptı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika! Azerbaycan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
Göztepe Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Ankara'da yağış hayatı felç etti
ÖNCEKİ HABERLER
Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku!
Köln Başkonsolosluğu'nda koronavirüs paniği! Personelde Covid-19 çıktı 30 Ekim'e kadar kapalı
İki kişinin ayakları koptu! İstanbul'da lüks araç bariyere saplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal paylaşımı: Sağlam giren hasta çıkar
Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi
Bekir Çoşkun evli mi eşi ve oğlu Tolga Çoşkun kimdir?
Yorumlar