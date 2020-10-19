Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Lille farka koştu

Ligue 1'in 7. haftasında sahasında Lens ile karşılaşan Lille, rakibini 4-0 yendi. Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, attıkları gollerle skora katkı sağladı.

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Ligue 1'de ilk 6 haftayı kayıpsız geçen Lille, 7. haftada sahasında, Nord Derbisi'nde Lens ile karşılaştı.

Ev sahibinde milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya 11'de başladı. Bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 76. dakikada Luiz Araujo'nun yerine oyuna girdi.

Lille'e 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 11'de Burak Yılmaz, 47'de Bamba, 69'da Ikone ve 79'da Yusuf Yazıcı attı.

Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Lens ise 13 puanda kaldı.